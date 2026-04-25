Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: 2 kişi gözaltına alındı! Kritik rol oynayacak...

5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra haber alınamayan ve organize bir cinayete kurban gittiği düşünülen Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi'ne gitmesine ilişkin kayıtların silindiği ortaya çıkmıştı. TEMBİS Sağlık Bilgileri Sorgulama Sistemi'nden bu bilgi teyit edilirken başlatılan soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Çağdaş Özdemir gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere Tunceli'ye 2 müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin soruşturması devam ederken hastanenin bilgi işlem görevlileri Yücel E. İle Burçin Y. gözaltına alındı.

Alınan karar doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin de yapılacağı öğrenilirken hastane kayıtlarının olayın çözülmesinde kilit rol oynayacak etkenlerden biri olduğu belirtiliyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör