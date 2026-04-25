Hiçbir dosya sahipsiz değildir

Bir dizi ziyaret için Edirne'ye gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda gündem olan dosyaların titizlikle takip edildiğini belirterek, "Başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz Vakası olmak üzere çözümler ve bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir. Devlet adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Savcılarımız, hiçbir adli vakada dosyanın kapağındaki isme, kim olduğuna, makamına, mevkiine, ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır. Suç ve kollarının üzerine kararlılıkla gideceğiz" dedi.