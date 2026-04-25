Kaçak pırlanta vurguncularına 45’er yıl hapis talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, piyasa değeri 1 milyar 700 milyonu bulan pırlantaları, yurda kaçak yollarla sokarak satan şebeke üyeleri ve satın alanlara yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, Dubai'de yaşayan ve örgüt üyelerince 'Big Boss' (Büyük Patron) olarak anılan örgüt lideri Hadi Gulroozi'nin, Hindistan'dan ucuza elde ettiği değerli taşlara Dubai'de sertifika ayarlayıp Türkiye'den sipariş topladığı, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen şüpheli Abbas Maneshi'nin de Dubai'ye gidip aldığı bu taşları, gümrük işlemlerine sokmadan kaçak yollarla Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Gulroozi'ye sipariş veren dağıtımı da şüpheli Belgin Çalıcıoğlu'nun yaptığı ve komisyon aldığı anlaşıldı. Serkan Gökpınar'ın da mücevheratçılar ile örgüt lideri Gulroozi arasında iletişimi sağladığı belirlendi. 51 şüphelinin bulunduğu iddianamede; şüpheliler Maneshi ve Çalıcıoğlu'nun '45'er yıla kadar, Gökpınar'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi.