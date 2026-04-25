Silahlı fotoğraflar şüpheleri artırdı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, uzun namlulu otomatik M16 tüfekli fotoğrafları ortaya çıktı. Tunceli'de, organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kamuflajlı ve otomatik tüfekli fotoğrafları ortaya çıktı.

Vali Tuncay Sonel'in kentte yaptığı bir kurum ziyaretinde çekildiği belirtilen fotoğraflardan birinde, babasının korumalarının kullandığı kıyafetlerden giyen Mustafa Türkay Sonel'in, silah kuşandığı görülüyor. Mustafa Türkay Sonel başka bir fotoğrafta ise korumaların kullandığı telsiz kulaklık taktığı, elinde de M16 tüfek olduğu görülüyor.

Ayrıca Sonel'e ait olduğu iddia edilen bir aracın bağajında ise uzun namlulu silahların fotoğrafı yer aldı. Mustafa Türkay Sonel gözaltı sürecindeki ifadesinde ise silahı olmadığını, ancak Airsoft "Gerçek silahların birebir replikaları ile oynanan ve plastik boncuklar kullanan askeri simülasyon) sporu yaptığını ve bu oyunda kullanılan silahlarla fotoğrafları olduğunu öne sürmüştü.