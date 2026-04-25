Siperlerde yazılan istiklal

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilcilerin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni yapıldı. Abide alanındaki tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın Atatürk Anıtı'na ay yıldız motifli çelengi bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve tören kıtası tarafından saygı atışı yapılmasının ardından program, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam etti. Çanakkale Valisi Toraman, yaptığı konuşmada, bugün burada yalnızca bir askeri mücadeleyi anmak için değil insanlık tarihine derin izler bırakan bir dönemin hatırasını yaşatmak, o günlerin fedakârlıklarını ve acılarını ortak bir anlayışla yâd etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Toraman, Çanakkale'nin, savaş yıkıcılığını ve insan hayatı üzerindeki ağır bedelini en açık şekilde ortaya koyarken aynı zamanda cesaretin, fedakârlığın ve insanlık onurunun en güçlü şekilde tecelli ettiği bir tarih sahnesi olduğunu ifade etti.

ŞANLI VATAN MÜDAFAASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Çanakkale Kara Muharebeleri'nin dünya tarihinde emsali az görülen bir muharebe olduğunu hatırlatarak Türk milletinin Çanakkale'de büyük ve şanlı bir vatan müdafaası yaptığını, başarılı olduğunu çok açık ve haklı bir zafer kazandığını dile getirdi.

Üzerinde tören yapılan bu toprakların büyük acılara ve gözyaşlarına şahitlik ettiğini belirten Kaşdemir, şöyle konuştu: "İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük ve en çetin savaşlardan birisi bu topraklarda yaşanmıştır. 111 yıl önce büyük acılara sahne olan bu topraklar şimdi barışın ve huzurun diyarı olmuştur. Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve dünyanın en büyük açık hava müzesi olan Tarihi Alan, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaktadır."





ŞEHİTLER İÇİN UÇTULAR

Anma töreninde, Çanakkale'de şehit olan askerler için Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Mehteran gösterisinin ardından 57. Piyade Alayı ile yabancı askerler, gaziler ve izciler tören geçişi yaptı. Protokol üyeleri daha sonra Şehitler Abidesi'nin deniz tarafında kurulan alana geçerek Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın Çanakkale Boğazı üzerindeki gösterisini izledi.