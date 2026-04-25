Türkiye yatırım için en doğru adres

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İSTİKRARIN KİLİT TAŞI: Bölgemiz ve dünya ekonomisi son dönemin en sarsıntılı, en belirsiz günlerini yaşıyor. İş ve ekonomi çevrelerimiz başta olmak üzere hemen herkes bir taraftan gün aşırı değişen atmosferi takip ederken, diğer taraftan yoğun bir sis bulutu arasında yolunu ve yönünü bulmaya çalışıyor. Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Küresel ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu süreç, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı hâline getirmiştir. Türkiye'yi küresel bir cazibe merkezi hâline getirmekte kararlıyız. Yakında Meclis'imize sunacağımız kapsamlı düzenlemeyle ülkemizin çekim gücünü çok daha ileri taşıyacağız.

VERGİ AVANTAJI: Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajını genişletiyoruz. Transit ticaret veya yurtdışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda mevcut yüzde 50'lik indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz. Böylece bahse konu faaliyetlerden elde edilen kazançlar üzerinden kurumlar vergisi almayacağız. İstanbul Finans Merkezi dışında da transit ticaret faaliyetlerinde bulunanların bu kazançlarının yüzde 95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Bir diğer önceliğimiz, küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik etmektir. Bu şirketlerin yurtdışı operasyonlarını Türkiye'den yürüterek elde ettikleri kazançlara güçlü bir vergi avantajı sağlıyoruz.

TEK DURAK BÜRO: Bir başka önemli adımımız, büyük ölçekli ve nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların tek merkezden yürütülmesidir. Yani "tek durak büro" uygulaması. Bu uygulamayla yatırım süreçlerinin sadeleştirildiği, hızlı ve dijital destekli yatırımcı dostu bir yapı kuruyoruz.

RADİKAL ADIM: Yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranımızı ihracatçılara 5 puan, imalatçılara ise ilave 1 puan indirimli uygulamaktaydık. Şimdi daha radikal bir adım atarak özellikle imalatçı ihracatçılarımız için bu vergiyi yüzde 9'a indiriyoruz. Diğer ihracatçı kurumlarımız için de yüzde 14'e çekiyoruz. Yine ihracat kadar kritik olan bir diğer konu, ülkemize döviz kazandırıcı teşviklerdir.

YURDA DÖNENLERE AYRICALIK: Yurtdışında yaşayan ve son üç yılda ülkemizde vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkemize gelmeleri hâlinde, 20 yıl boyunca yurtdışı kaynaklı gelir ve kazançları için Türkiye'de vergi almayacağız. Yalnızca varsa ülke içi gelirleri vergilendirilecektir. Türkiye'de bu kişiler için veraset yoluyla intikal vergisini yüzde 1 olarak uygulayacağız. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurtdışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda yurtdışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içinde düşük bir vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkân sağlıyoruz. Yurtdışında şirket kurmuş veya kurulmuş bir şirkete ortak olmuş müteşebbislerimizin kazançlarını ülkemize getirmelerini teşvik ediyoruz. Kazançların tamamının vergiden indirilmesine imkân sağlıyoruz.