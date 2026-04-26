81 ile dron üretim merkezi

Türkiye, 81 ilde kurulacak dron üretim ve eğitim merkezleriyle istenildiği anda milyonlarca üretim kapasitesine ulaşabilecek. Türkiye ile Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bilgilendirme toplantısına katılan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, şunları söyledi: "SAHA 2026'da 1700'ü aşkın firma yer alacak.

260'tan fazlası yabancı. 2024'te SAHA bünyesinde 6.2 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Bu sene inşallah en az 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." Faaliyetlerinin 81 ile yayma kararı aldıklarını da vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: "Her ilimizde bir dron üretim ve eğitim merkezi kuracağız.

Bunların en büyüğünü İstanbul'da olacak. Halka açık, gençlerin gelip eğitim ve üretim yapabileceği, dronları test edebileceği, bir ekosisteme girebileceği her ilde dron eğitim merkezi kurmayı hedefliyoruz. Bu sene inşallah SAHA fuarından elde edeceğimiz gelirleri dron üretim ve eğitim merkezlerinin kurulmasında kullanacağız. Böylelikle herhangi bir anda milyonlarca dron üretebilecek kapasiteye bir anda tüm yurt çapında ulaşıyor olacağız."