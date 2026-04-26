AK Parti’li Sarıbaş’tan CHP lideri Özel’e: Başkanımızın topuk sesleri sizleri ürkütmüş…

CHP lideri Özgür Özel, Ankara'da belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından gerçekleştirdiği açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında "Aydın'da sokağa çıkamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"BAŞKANIMIZIN TOPUK SESLERİ SİZLERİ ÜRKÜTMÜŞ"

Sarıbaş açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu hakkında sarf ettiği mesnetsiz beyanlar, siyasi bir hazımsızlığın ve çaresizliğin dışa vurumudur. Belli ki Başkanımızın topuk sesleri sizleri ürkütmüş…" ifadelerini kullandı.

Sarıbaş, açıklamasının devamında, "Sayın Özel şunu iyi bilmelidir: Özlem Başkanımız, sizin hayal ürünü iddialarınızın aksine; yaşlılarımızın hayır duasında, gençlerimizin samimi gönlünde ve Aydın halkının sarsılmaz güveninde görevini icra etmektedir. AK Parti kadroları olarak; birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, gece gündüz demeden sokak sokak gezmeye, kapı kapı dolaşarak Aydınlı hemşehrilerimizin her anında yanlarında olmaya devam ediyoruz." dedi.

"AYDIN HALKI KİMİN GERÇEK HİZMET SEVDALISI OLDUĞUNU İYİ BİLMEKTEDİR"

Sarıbaş açıklamasında siyasi tartışmaların ötesinde asıl değerlendirmeyi vatandaşların yapacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı, "Sizler, yolsuzluğu, kanunsuzluğu ve rant odaklı siyaseti kendinize yol edinenleri savunmaya, gerçeklerden kopuk polemiklerle gündemi işgal etmeye devam edebilirsiniz. Ancak hakikat sokağın ta kendisidir ve Aydın halkı, kimin gerçek bir hizmet sevdalısı olduğunu gayet iyi bilmektedir. Dün olduğu gibi bugün de milletin gönlünde yeri olmayanlar, sadece karalama siyasetiyle ayakta kalmaya çalışanlar yine hüsrana uğrayacaktır. Her zamanki gibi yine kaybedeceksiniz! Milletimizin emrinde, Aydın'ın hizmetinde durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."