Anzaklar Gelibolu’da atalarını andı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Yeni Zelanda Anıtı'nda Anzak Günü dolayısıyla tören yapıldı. Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda düzenlenen törende, Çanakkale Kara Savaşları'nda yaşamını yitiren Yeni Zelandalı askerler anıldı. Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, törende yaptığı konuşmada, Gelibolu Yarımadası'nda bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, "Burası, Conkbayırı, Yeni Zelanda'nın ve Türk halkıyla derin ve kalıcı ilişkilerimizin uygun şekilde tanınmasıdır" dedi. Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis de "Burada görevini ifa edenlerin cesareti ve dayanıklılığı, her Yeni Zelandalı, her Avustralyalı ve her Türk için kültürel bir gurur kaynağı olmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mathew Williams ise savaşta hayatını kaybeden askerlere ilişkin metinler okudu. Törende, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yeni Zelanda adına çelengi Genel Vali Kiro sundu. Avustralya adına çelenk ise Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent tarafından sunuldu. Programda dualar ve savaşta hayatını kaybeden askerlere ilişkin metinler okundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda milli marşının seslendirildiği program, "Haka dansı" gösterisiyle sona erdi.