CHP’de Kılıç artığı’ kavgası! Özgür Özel’in ‘rötarlı’ kınaması krizi daha da büyüttü

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat’ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Kripto kılıç artığı” ifadesini kullanması CHP’yi karıştırdı. Parti içi muhalefet gazete önüne siyah çelenk bırakmaya hazırlanırken, Genel Başkan Özgür Özel'in rötarlı kınaması krizi daha da büyüttü.

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 14:32

Yolsuzluk soruşturmaları, 'Özkan Yalım' skandalı ve mutlak butlan tartışmaları ile boğuşan CHP'de yeni bir iç kriz daha patlak verdi. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, önceki gün attığı twitle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kripto kılıç artığı" ifadesini kullandı. Alevi toplumunu ayağa kaldıran bu sözler, parti içi muhalefette de öfke patlamasına yol açtı. Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li siyasiler ve gazeteciler peş peşe açıklamalar yaparak Kırıkkanat'a ateş püskürdü.

ÖZEL'DEN 'RÖTARLI' KINAMA Buna karşın uzun süre sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tepkilerin şiddetlenmesi üzerine gece 12'de kınama mesajı paylaştı. Kısa açıklamasında Özel, "Sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum" dedi. Özel'in 'rötarlı' kınaması, krizi daha da körükledi. Muhalifler uzun süreli sessizliğe tepki gösterirken, genel merkeze yakın isimlerin ise "Genel başkan neden bu polemiklerin içine giriyor?" diye tepki göstermesi dikkat çekti.