CHP’lilerin sırtını döndüğü mehteran er meydanını inletti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde CHP İl başkanı ve yönetimi tarafından protesto edilen ana sınıfı öğrencilerinden oluşan mehteran takımı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun daveti üzerine Şahinbey Er Meydanı'nda sahne aldı. Minik öğrenciler, mehter marşları eşliğinde gösteri yaparak yağlı güreş müsabakalarına renk kattı. Başkan Tahmazoğlu, CHP'lilerin çocuklara yönelik davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.