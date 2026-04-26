Faili meçhul hiçbir cinayet kalmayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, ülke genelinde gerçekleştirdikleri taramalar sonucu, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme süreci başlattıklarını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, şunları kaydetti:

EN FAZLA DOSYA İZMİR'DE

"Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz." Öte yandan bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çalışma kapsamında faili meçhul cinayetler ve maktul vakaları ülke genelinde tek tek derlendi. En fazla faili meçhul dosyanın İzmir'de görüldüğü belirlendi. İzmir'de 49 dosya ve 51 maktul, Sakarya'da 34 dosya ve 35 maktul, Trabzon'da 30 dosya ve 31 maktul bulunduğu kaydedildi. Toplam 638 dosya ve 693 maktul için inceleme başlatıldı.