Formula 1 yorumcusu Yiğit Tezcan: Bu bir kültür yatırımıdır
Yeniden Türkiye'ye gelen Formula 1'i, yarışların yorumcusu Yiğit Tezcan, SABAH'a değerlendirdi. İstanbul pistinin benzersiz olduğuna işaret eden Tezcan, "Pistin eğimli ve akıcı olması, kısaca safkan bir yarış pisti olması İstanbul'u daha da değerli yapıyor. Seyirciler açısından her virajdan izlemenin kıymeti var" dedi.
İstanbul Park klasik, güzel bir pist. Pistin eğimli ve akıcı olması, İstanbul'u daha da değerli yapıyor. Sadece Türk seyirciler değil yabancılar da keyif alıyor.
Burası safkan bir yarış pisti. Tesislerimiz hazır, pist iyi yani Formula 1 yönetiminin isteyeceği bir şehir İstanbul. Avrupa'daki pistlerin bazıları, mali yükü kaldıramıyor ve takvimden eleniyor.
Biz kültürel bir yatırım yapıyoruz. Bir yanda Türkiye'nin reklamı yapılırken genç nesillere gelecek için ilham verilebilir.
Ayhancan Güven, Toprak Razgatlıoğlu gibi farklı kulvarlarda sporcularımız var. Bu yarışlarla birlikte bu alana ilgi daha da artacaktır. Bu sefer daha farklı bir rüzgâr olabilir.
