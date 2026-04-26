Gençlik şehitlere vefa için yürüdü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıldönümü anma programları kapsamında 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış programı gerçekleştirildi. Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, protokol ve binlerce öğrenci katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Bakan Yardımcısı Koçoğlu, gençlere hitap etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Bir hafızayı tazelemek, bir ruhu yeniden hissetmek, bir emaneti omuzlamak için bir araya geldik.

Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın farklı köşelerinden buraya gelen siz genç arkadaşlarım attığınız her adımda sadece bir yolu değil, bir inancı, kararlılığı ve mirası taşıdınız. Şimdi şehitler abidesinin huzurundayız. Öyle bir yerdeyiz ki burada kelimeler eksik kalır, cümleler yetersiz kalır. Hepimizin burada idrak ettiği üzere Çanakkale sadece bir cephe değildir. Bir milletin geri adım atmama iradesidir. İnancın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin tarihe sığmayan halidir" dedi. Türkiye İzcilik Federasyonu'nun organizasyonuyla 47 il ve 8 ülkeden, 22 Nisan'da Kocadere köyündeki kamp alanına gelen yaklaşık 2 bin izci, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılay, Dünya İzcilik Vakfı ve Beşir Derneği'nin destekleriyle kurdukları çadırlarda kaldı. Dün sabah, çifte sela ve çifte ezanla uyanan izciler, önce 57. Alay'ın karargâh olarak kullandığı alanda namaz kıldı. Ardından da 57'nci Alay askerlerinin simgesi haline gelen kırık buğday çorbası hamur kızartmalarıyla kahvaltı yaptı.

KAHRAMANLIK DESTANI

Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende de konuşan Gürsoy, "Bu topraklar bir milletin geri adım atmama iradesidir. Genç yaşta hayatını kaybeden askerlerin bıraktığı mirası, bugünün nesli taşıyor. Türkiye'nin geleceği gençlerin bilgi, cesaret ve üretimiyle şekillenecek" dedi. ı'nın gösteri uçuşuyla tamamlandı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümünde, ülkenin istiklali ve istikbali uğruna mücadele veren kahramanları, şehitleri ve gazileri yad etti.