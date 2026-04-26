Hastane kayıtlarını silenler gözaltında

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun, Tunceli Devlet Hastanesine gittiği 31 Aralık 2019'daki kayıtların silinmesi ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere 2 müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin soruşturması devam ederken hastanenin bilgi işlem görevlileri Yücel E. ile Burçin Y. gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

ÖZEL EKİP GÜLİSTAN'I ARIYOR

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşmak amacıyla da Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından özel ekip gönderildi. Beş ayrı JASAT timinden oluşan özel ekip, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki ve kaybolduğu güne ait tüm KGYS görüntülerini PTS kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüler titizlikle incelenerek, Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile görüşmek için çalıştığı kafeye nereden geldiği, kafeden ne zaman ayrıldığı ve daha sonra nerelere gittiği tek tek tespit edildi.

SON TEKNOLOJİYLE ARAMA

Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından koordine edilen, ayrıca MİT ve polisin de destek verdiği soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun önce gömülüp daha sonra çıkartıldığı iddia edilen Pertek ilçesine bağlı Koçpınar köyü de dahil olmak üzere 20'ye yakın noktada arama yapıldı. Aramaların, daraltılmış bölge sistemiyle ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla noktasal yapıldığı bildirildi. Arama yapıyan yerler arasında merkeze bağlı Demirkapı, Tunceli-Erzincan Karayolu üzerindeki Marçik mevkii, Kaledibi Mezarlığı ve mağaraların da bulunduğu öğrenildi