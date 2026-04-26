‘Nefrete karşı en büyük silahımız sevgidir’

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na bağlı (YETEV) Palet Montessori Akademisi MATEPP tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Montessori Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. Zirveye YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. "Modern Dünyada Çocuk: Riskleri Anlamak, Potansiyeli Özgürleştirmek" temasıyla gerçekleştirilen zirvede; hızla dijitalleşen dünyada çocukların karşı karşıya kaldığı riskleri anlamayı amaçlayan etkenler ele alındı.

Zirvede konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, eğitimin sadece öğretmenin işi olmadığını vurguladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki elim olayların eğitimcilerin ne kadar önemli bir görev ifa ettiklerini hatırlattığını belirten Erdoğan, "Kahramanmaraş'taki sorun gerçekten nefret. Bütün diğer meseleleri konuşabilirsiniz ama oradaki mesele nefret ve bizim nefrete karşı en büyük silahımız elbette ki sevgi. Onun için sınıflarımız, okullarımız sevginin ve güvenin merkezleri, ortamları olmak zorunda.

Bunu başarmak zorundayız" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "İhmal edilmiş her evladımız, aileyi aşan bir yaraya dönüşür, toplumun dengesine, memleketin yarınına, müşterek hayatımızın istikametine dokunur. Önümüzde duran asıl meselenin; evlatlarımızı nasıl koruyacağımız, şahsiyetini hangi iklim içinde tahkim edeceğimiz, merhameti, hududu ve birlikte yaşama ahlakını nasıl kökleştireceğimiz meselesidir" ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci de "Çocukların korunması ve potansiyellerinin özgürleştirilmesi için yeni bakış açıları geliştirmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.