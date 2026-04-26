Başkan Erdoğan’ı duygulandıran Mutlucan SABAH’a konuştu: “O’nu çok seviyorum çünkü ülkeyi yeniden inşa etti”

Küçücük bir köyden çıkan bu küçük hikâye, bazen en güçlü sözlerin en küçük kalplerden geldiğini bir kez daha gösterdi.

Mutlucan, bu düşüncesinin nereden geldiğini ise şu sözlerle anlattı: "Geçen yıl Teknofest'e gitmiştim. Orada Kızıl Elma'yı gördüm. Bunların Cumhurbaşkanımız sayesinde olduğunu biliyorum. Babam anlattı."

HER ŞEY BİR ŞİİRLE BAŞLADI



Bu hikâyenin başlangıcı ise bir okul törenine uzanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için hazırlanan Mutlucan, Bayrak şiirini ezberlerken farkında olmadan kardeşine de ezber yaptırdı. Tören günü iki kardeşin birlikte sahneye çıkması, izleyenleri duygulandırdı. Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir sürecin tamamen doğal geliştiğini belirterek, "Evde şiiri ezberlerken kardeşi de onu dinleyerek ezberlemiş. Okulda birlikte söylediler. Görüntüler yayıldı. Davet ettik. Konuşurken bir anda en büyük hayalinin Cumhurbaşkanımızla tanışmak olduğunu söyledi. Çok duygulandı. Spontan gelişti" dedi.

GÖÇÜN HAFIZASI, ÇOCUĞUN DİLİ



Mutlucan'ın sözlerinin arkasında ise ailesinin geçmişi var. 1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden baba Mutlu Korkmaz, yaşadıkları zorlukların kendilerine vatan sevgisini öğrettiğini söyledi. "Türklere ve Müslümanlara çok eziyet vardı. Vatanın kıymetini iyi biliriz. Çocuklarıma da bunu anlatıyorum" diyen Korkmaz bu bilincin Mutlucan'a da yansıdığını ifade etti.

HEDEFİ FUTBOLCU OLMAK



Cumhurbaşkanı ile buluşmanın heyecanını yaşayan Mutlucan'ın hedefi ise şimdi sahada. "En büyük hayalim iyi bir futbolcu olmak'' diyen Mutlucan ileride Arda Güler gibi bir futbolcu olmak istiyor. Beden eğitimi öğretmeni olan baba Mutlu Korkmaz oğlunun bu hayalini gerçekleştirmek için her haftasonu çocuğunu İstanbul'a getirip Fenerbahçe Spor Klübünün altyapısında antremana getiriyor. Mutlucan'ın yürümeyi bile futbolla öğrendiğini anlatan baba "İlk adımını topa vurarak attı. İnşallah iyi bir sporcu olacak" diye konuştu.