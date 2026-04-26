Sınavda dublör kullandı, aynı kişiyi işe yerleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Arslan, bir özel üniversitenin 2 yıllık İnşaat Teknolojisi bölümüne kayıt yaptırdı. Ancak iddiaya göre, bazı derslere ve sınavlara kendi yerine bir başkasını yönlendirdi. Ayrıca dublörünü ödül olarak CHP'li Bornova Belediyesi'nde işe yerleştirdiği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine üniversite, Arslan'ın 2025- 2026 eğitim-öğretim yılı için kaydını yenilemedi. "Kaydını yenilemeyen öğrenci" statüsünde kalan Niyazi Arslan'ın diploma hayali yarım kalmış oldu.

Siyasi kulislerde konuşulan bilgilere göre, patlak veren bu kriz CHP Genel Merkezi'nde de rahatsızlık yarattı. İddiaların gölgesinde kalan Arslan'ın bu nedenle geçtiğimiz günlerde yapılan encümen ve ihtisas komisyonu seçimlerinde tekrar aday gösterilmediği, parti yönetiminin de süren tartışmalar nedeniyle Arslan'ın isminin üzerini çizdiği ileri sürüldü. Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 'rica' ile sevgilisi Aslıhan Aksoy'u işe alan Bornova Belediyesi'nin, bu kez de ödül olarak dublörü işe alması, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.