SON DAKİKA| Bakan Göktaş A Haber'e konuşuyor: 15 yaş altı sosyal medya yasağı nasıl uygulanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'e konuk olurken gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Doğum izni kaç güne çıkarıldı? 15 yaş altına sosyal medya yasağı nasıl uygulanacak?

BAKAN GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMALARI:

Dijitalleşme çok hızlı gelişiyor. Çocuklarımızı korumalıyız. Dijitalleşmenin zararlı içeriklerine karşı dikkatli olmalıyız. 15 yaş düzenlemesi kanunlaştı. Platformlara yükümlülükler getirilecek. 1 milyondan fazla takipçisi olan uygulamalara temsilci açma zorunluluğu getirdik.

"SOSYAL MEDYAYA GİRİŞ E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK"

Sosyal medyaya giriş konsunda yaş doğrulama e-devlet üzerinden yapılacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına da ebeveyn kontrolü getireceğiz. 100 binden fazla oyun kullanıcısı olan oyunlarla ilgili temsilci zorunluluğu getirdik.

