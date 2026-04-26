SON DAKİKA| Bakan Göktaş A Haber'e konuşuyor: 15 yaş altı sosyal medya yasağı nasıl uygulanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'e konuk olurken gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Doğum izni kaç güne çıkarıldı?15 yaş altına sosyal medya yasağı nasıl uygulanacak? Sosyal ağlara ebeveyn kontrolü gelecek mi? İşte detaylar...
BAKAN GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMALARI:
Dijitalleşme çok hızlı gelişiyor. Çocuklarımızı korumalıyız. Dijitalleşmenin zararlı içeriklerine karşı dikkatli olmalıyız. 15 yaş düzenlemesi kanunlaştı. Platformlara yükümlülükler getirilecek. 1 milyondan fazla takipçisi olan uygulamalara temsilci açma zorunluluğu getirdik.
"SOSYAL MEDYAYA GİRİŞ E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK"
Sosyal medyaya giriş konsunda yaş doğrulama e-devlet üzerinden yapılacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına da ebeveyn kontrolü getireceğiz. 100 binden fazla oyun kullanıcısı olan oyunlarla ilgili temsilci zorunluluğu getirdik.
AYRINTILAR GELİYOR...