SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde düzenlenen saldırı girişimini kınıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında Washington'da gerçekleşen silahlı saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde düzenlenen saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin spor yapmaması, çocuklarımız için sevindiricidir.

"BAŞKA TÜRLÜSÜNE YER YOKTUR"

Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, başka türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun, yaşadığımı iletiyorum.