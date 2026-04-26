SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde düzenlenen saldırı girişimini kınıyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri yemeği sırasında meydana gelen saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu . ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı hedef alan olayı kınayan Başkan Erdoğan'ın mesajındaki o detay dikkat çekti: "Mücadele fikirle yapılır!"
Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2026
ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.
Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır,…
"BAŞKA TÜRLÜSÜNE YER YOKTUR"
Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, başka türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun, yaşadığımı iletiyorum.