Tek çözüm kentsel dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul Kura Çekim Töreni'ne katıldı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'u kapsayan 100 bin konutun kura çekimlerinde konuşan Erdoğan şu mesajları verdi: TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Bu konutlarla 6 milyondan fazla vatandaşımızı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yolları ve diğer sosyal donatılarıyla modern yaşam alanlarına kavuşturduk. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık. İstanbul'da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşaat süreci, 125 bininin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor. 81 ilimizde 264 bin bağımsız bölümün yapımı da kentsel dönüşüm çerçevesinde sürüyor.

BİZ ESER ORTAYA KOYMANIN DERDİNDEYİZ CHP RÜŞVETİN PEŞİNDE

Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın, zenginliklerine zenginlik katmanın ve rüşvetin peşindeler. Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu mehter marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar. Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar, çocuk bayramında çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek, padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil, mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya'nın o meşhur şarkısındaki gibi; nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça.

DAHA ACİL DAHA ÖNCELİKLİ BİR GÜNDEM YOK

İstanbul'un bundan daha acil, daha öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa, İstanbul o derece güçlü olur. Onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Gelin, bu kampanyaları, bu fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda ayrı bir hassasiyet beklediğimi bugün bir kez daha ifade ediyorum.

TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

Hükümetimizin bu enkazın altında kalacağını umarak başarısız olmamızı bekleyenlere en güzel cevabı, tarihi bir başarıya imza atarak verdik. İşte sizler de gördünüz; geçtiğimiz 27 Aralık'ta, yani depremin üzerinden 3 sene bile geçmeden, tam 455 bini aşkın ev ve işyerini afetzedelerimize teslim ettik. Hamdolsun, şimdi bu kardeşlerimiz yeni yuvalarında huzurla, aileleriyle, sevdikleriyle rahatça oturuyorlar.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

"Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon kişi daha modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım 2025'te başlamıştı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. Projeye en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'dan geldi.

İSTANBUL'UN KURASI 3 GÜN SÜRECEK

29 Aralık 2025 - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilin kura çekimleri tamamlandı. Bugüne kadar 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. Kura takvimi İstanbul ile tamamlanacak. İstanbul'un kurası ise 3 gün sürecek. İstanbul'da 2 ayrı büyüklükte 2+1'ler ve 1+1 konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade, 7 bin 313 TL'den başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

ASLA YILMADIK ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Dünya devletleri, o güçlü devletler sosyal devlet anlayışında havlu atarken 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın, bu karanlığın vicdanına da bir meydan okumadır. Ne mutlu bize ki Türkiye bugün dünyanın en hızlı ve en kaliteli konutlarını üreten ülkeler arasında bir numaradır.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK DEV PROJE

(Yüzyılın Konut Projesi kapsamında) TOKİ'mizin koordinasyonunda inşa edilecek 500 mahalle konağında; 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane yer alacak. Mahalle konaklarımızla hem mahalle kültürümüzü yaşatacak, hem değerlerimizi koruyacak, çok önemli işlevler görecek yapıları şehirlerimize ve milletimize kazandıracağız.

KAFEDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, kura çekim töreninin ardından Beyoğlu'nda bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Burada Erdoğan'a çevrede bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kafede vatandaşlarla tokalaşan Erdoğan, sohbet ederek taleplerini dinledi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, elini öpen çocuklara harçlık verdi. Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından çocuklara oyuncak hediye edildi. Muhammed UZUN / SABAH