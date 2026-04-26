Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya göstereceğiz

İstanbul Park'ta Formula 1'in yeniden Türkiye'ye kazandırılması kapsamında düzenlenen basın toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TURİZME YÜZDE 6 KATKI

Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Formula 1 CEO'su ve FIA başkanıyla yaptığı lansmanın, uzun süren çalışmaların sonucu olduğu belirtildi.

Ersoy, İstanbul Park'ın 2027 yılından itibaren en az 5 yıl Formula 1 takviminde yer alacağını ve bu organizasyonun turizme yüzde 6 katkı sağladığını ifade etti.

Bakanlık, Türkiye'yi 'iki kıtayı birleştiren F1 şehri' olarak tanıtmayı ve kültür, gastronomi ile uluslararası tanıtım faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise gençlerin organizasyonun parçası olacağını, Türkiye'nin güvenli ülke imajının güçleneceğini ve yeni uluslararası etkinliklerin planlandığını söyledi.

Yetkililer, Formula 1'in Türkiye'de sürdürülebilir bir marka değeri oluşturacağını belirtti. Organizasyonun uluslararası tanıtım ve turizm gelirlerine uzun vadeli katkı sunması bekleniyor.