Haberler

Gündem Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde odamızın içinde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Göktaş, çocukları ve aileye korumaya dönük çalışmalar ilişkin kapsamlı bilgi verdi. Göktaş, “Yapılan tüm çalışmalarla dijital kalkan oluşturuyoruz. Dijital dünya kontrolsüz bir alan, ehliyet ve oy kullanma yaşı bile 18 iken sosyal medyaya giriş yaşı 6... Eskiden tehlike sokaktaydı, geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde odamızın içinde. Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz” açıklamasında bulunan Göktaş “Aile en güçlü kalemiz, haneyi güçlendirmek toplumu güçlendirir.” mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 21:55 Son Güncelleme: 27 Nisan 2026 22:06

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, özetle şunları kaydetti:



BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AİLE VE NÜFUS ON YILI TANITIMI



2 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu ilan edeceğiz. Aile Yılı'nda çok şey yaptık ama Aile ve Nüfus On Yılı'nda da bu politikalarımızı kalıcı hale getirecek farklı adımlar atacağız.



35 SOSYAL RİSK HARİTASI'NDAN 14'Ü TAMAM 1,5 yıldır üzerinde çalışıyoruz, 35 sosyal risk haritamızdan 14'ünü tamamladık. Sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergeleri analiz ederek hane bazlı sosyal risk puanları oluşturduk.648 sosyal gösterge kullanarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yaptık. Haritalarla, kadına yönelik şiddet, çocuğun sürüklenmesi, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olgular bütüncül şekilde izleniyor. Riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi.Sosyal Risk Haritasından çıkan sonuçları yetişkinler için "Aile Rehberi", çocuklar için "Çocuklar Güvende" sistemleriyle takip edeceğiz. Dijital takip sistemiyle 81 ilimizin tamamında çalışıyoruz. Çocuğun suça sürüklenmesi ve kadına yönelik şiddetle ilgili haritalarımız için 81 ilde sahaya indik. İçişleri, Mili Eğitim ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklarla ortak çalışıyoruz. Sosyal risk haritası üzerinde saha çalışmalarımızı ilgili kurumlarla vaka bazlı yürüteceğiz. Örneğin; Batman'da sosyal risk haritamızın bağımlılık ile ilgili boyutunu tamamladık.Bütün birimler seferber oldu. 40 kişiyi istihdama, 79 kişiyi AMATEM'e tedaviye ikna ettik. Bunların hepsi birer süreç. Birlikte çalışabilirsek ancak sonuç alabiliriz. Amacımız vakayı tespit ettikten sonra takip etmek ve aileyi güçlendirmek. Aile en güçlü kalemiz, en dirençli kalemiz. Haneyi güçlendirince toplum güçlenir. O yüzden aile değerlerimize sahip çıkmak önemli.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKULDA YAŞANAN SALDIRI Son elim hadiseler, çocuklarımızı kuşatan her türlü riske karşı her zamankinden daha teyakkuzda olmamız gerektiğini gösterdi. Psikososyal Destek bağlamında şimdilik 6 aylık eylem planı oluşturduk. Süreç kapsamında 258 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 6 bin 75 haneyi ziyaret ederek 3 bin 160 aileyle doğrudan temas kurduk. Olaydan etkilenen vatandaşlara yas danışmanlığı alanında uzman personeller görevlendirdik. Hastaneden taburcu olan çocuklarımıza ve ailelerine yas danışmanlığı alanında uzman personeller görevlendirdik. Bu süreçte destek takviye ekibi ile mahalle bazlı özel ekip kurduk. Depremde ebeveyn kaybı yaşamış ve son olaydan etkilenmiş 72 çocuğumuzu da hassasiyetle takip ediyoruz. Bu çocuklara yönelik de özel bir çalışma yürütüyoruz. Okulun bulunduğu bölgede, Haydarbey Mahalle Muhtarlığı'nın içinde Psikososyal Destek (PSD) Görüşme Ofisi kurduk. Bu tür vakaların erken önlenebilmesi için Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk haritamız ile ilgili 81 ilde aynı anda saha çalışmalarımıza başladık.14 bin 834 meslek elemanımıza Sosyal Risk Haritaları ve Çocuklar Güvende Sistemi kapsamında çevrimiçi eğitim verdik.Sahayı tüm personelle tarayarak koruyucu ve önleyici faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz. 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ



Önleyici tedbir olarak sosyal medya düzenlememiz çok önemli. Bu sosyal hizmet kanunumuzla beraber ailelere yönelik bir dijital kalkan oluşturduk. Bakanlık tarihinde ilk defa bu denli kapsamlı bir paket çıkıyor, ilk defa bir torba yasamız çıktı . Aynı zamanda çocukları korumaya yönelik çok ciddi bir adım var. Diğer yandan da sosyal risk haritalarımızla, önleyici tedbirlerin genişletilmesini, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek benzer vakaların vuku bulmaması için çalışıyoruz. Devletin iradesi kadınları, aileleri desteklemek, aileyi güçlendirmek. Sadece aileyi değil bütün toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak.



EHLİYET VE OY KULLANMA YAŞI BİLE 18 İKEN SOSYAL MEDYAYA GİRİŞ YAŞI 6



Dijital dünya kontrolsüz bir alan, ehliyet ve oy kullanma yaşı bile 18 iken sosyal medyaya giriş yaşı 6... Eskiden tehlike sokaktaydı, geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde odamızın içinde. Çocuklar odalarında sessiz oturunca aileler problem yok sanıyor. Şimdi herkesin elinde telefon, aileler de bu konuda çocuklara örnek olmalı. Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Çocuklarımızı karanlık bir dehlizin ortasında bırakamayız. DİJİTAL AYAK İZİ ÇOCUKLARA CİDDİ MANADA ZARAR VEREBİLİR Çocukların, basit ve masum bir oyun olarak gördüğü bir hareket ilerleyen yaşlarda hayatlarını olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Cezai ehliyete sahip olduklarında ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü sosyal medya dijital mecralar dijital ayak izini unutmaz, görselleri unutmaz, resimleri unutmaz, kaydeder."



Dijital teknolojilerinin hızla gelişmesi, internet kullanımının çok erken yaşlarda başlaması, fırsatların yanında ciddi riskler de barındırıyor.Zararlı içerikler, sanal zorbalık, çevrimiçi oyunlardaki uygunsuz içerikler. Sosyal medya, çocuklarımızın zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar veriyor.