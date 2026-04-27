Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında gizli tanıktan çarpıcı itiraf: Rüşvet çarkını tek tek anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında geçtiğimiz 20 Ekim günü hazırlanan 579 sayfalık iddianamede; görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gibi isimler yer alıyor. Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş ve avukatları hazır bulundu.

"DÜĞÜNÜ MÜTEAHHİT FİNANSE ETTİ"

Rüşvet sisteminin nasıl işlediğini detaylandıran gizli tanık, "İhaleler doğrudan temin yoluyla tanıdık firmalara verilerek büyük rant elde ediliyordu. Piyasada herkesin bildiği yöntemle rakamlar şişiriliyor, piyasa değerinin üzerine çıkılıyor veya adet sayıları yüksek gösterilerek usulsüzlük yapılıyordu. Ali Can Abacı'nın düğünü, o dönem bir müteahhit tarafından yaptırılmıştır ve Aziz İhsan da bunu belgeleriyle kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.