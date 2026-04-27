Bakan Gürlek’ten 27 Nisan E- muhtırası paylaşımı: “Erdoğan’ın kararlı duruşu dönüm noktası oldu”

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"27 Nisan E-muhtırası, seçilmiş hükümeti hedef alan ve doğrudan milletimizin egemenlik hakkına ve hukuk devletine karşı bir müdahale girişimiydi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARLI DURUŞU TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesine dayanan kararlı duruşu, tarihî bir dönüm noktası oldu ve bu girişimi boşa çıkardı. Bugün Türkiye; rotası bildirilerle çizilen değil, iradesini sandıkta ortaya koyan milletin yön verdiği bir hukuk devleti ise, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 Nisan'da sergilediği güçlü liderlik ve aziz milletimizin bu iradeye verdiği sarsılmaz destekle mümkün oldu. Bu duruş, Türkiye'de darbe ve muhtıra zihniyetine karşı verilen mücadelenin en önemli kırılma anlarından biri olarak tarihe geçti.