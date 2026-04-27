Bu hamle bir irade gaspıdır

CHP Konya İl Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde ilçe gençlik kolları başkanları ve yönetimlerini bir gerekçe göstermeden görevden aldı. Bunun üzerine il binasına giden ve "Yönetim istifa" sloganları atan genç CHP'liler yönetimi yuhaladı. Gençler bina önüne bir de mezar taşı bıraktı. Karara tepki gösteren CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, şöyle konuştu: "Görevden almalar açıkça bir irade gaspıdır. Demokrasiyle, örgüt kültürüyle ve siyasi ahlakla bağdaşmaz. Partimizin birlik ve beraberlik duygularına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde, sağduyunun yerini kişisel hırsların aldığını görüyorum. Bu hırsın yalnızca bireyleri değil, ortak mücadelemizi de zedelediği artık inkar edilemez bir noktaya ulaşmıştır."

CHP 36. Dönem Parti Meclisi üyesi ve eski İlçe Başkanı Bülent Ecevit Tatlıdil de "Genel Merkezimize kimler kendince telkinde bulunup, bu kararın alınmasında kim ya da kimler rol aldıysa amaçları partiyi büyütmek birleştirmek değil, kendilerinin at oynayacağı bir yapı kurma hevesidir. Karardan ilçe başkanlarının bile haberi yok. Gençlik kolları ancak seçimle gider. Kendilerini dev aynasında görenler unutmayın ki o koltuklar size baki değil" ifadelerini kullandı.