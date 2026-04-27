Cevdet Yılmaz: "Sırbistan ile ticaret hacmimizi artırıyoruz"

"KİLİT ÖNEMDE BİR ÜLKE"

İki ülke arasındaki müşterek tarihin ve köklü kültürel bağların üzerine inşa edilen ikili ilişkilerin karşılıklı güven ve saygı temelinde güçlenmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları ifade etti:

"Sırbistan'ı Balkanlar'ın istikrarı açısından da kilit önemde bir ülke olarak görüyor, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin Balkanlar'ın tamamında olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor, ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine verdiğimiz önemi muhtelif vesilelerle dile getiriyoruz. Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'in 12 Şubat 2026'da ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere güç veren önemli bir adım oldu. Bu minvalde, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ağırlama imkanı bulduğum Başbakan Sayın Macut ile gerçekleştirdiğim görüşmede, ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi konusunda yapılabilecek müşterek çalışmaları ele aldık. Sayın Başbakanla işbirliğimizin akademik ve bilimsel alanlara teşmili ve bu kapsamda iki ülke uzmanlarını bir araya getirecek bir etkinlik düzenlenmesi hususunda mutabık kaldık."