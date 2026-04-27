Dosyaların yeniden açılması bizi mutlu etti

Adana'da 9 yıl önce mezarlıkta uzun namlulu silah ve tabanca ile vurularak öldürülen oto tamirci Eser Binen (36) ile arkadaşları Ufuk Altun (35) ile Refik Bingül'ün (20) katilleri hala bulunamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul kalan dosyaların açılması talimatını vermesi Eser Binen'in ailesinin umutlarını yeşertti.

Oğlu ve arkadaşlarının katillerinin bulunmasını isteyen anne Zeliha Binen, "Oğlumun fotoğrafına bakıp ağlayarak uyuyakalıyorum. Damat edecektim onu. Yavrum damatlık yerine kefen giydi. Bu cinayetler aydınlatılsın. Bakan beyden yavrumun katillerini bulmasını istiyorum. " diye gözyaşı döktü. Eser'in ablası Yasemin Taş ise, "Kardeşimin ölüm haberini cep telefonuyla aldım. O gün bugündür cep telefonu taşımıyorum. Lütfen katilleri bulun. Adalet Bakanımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.