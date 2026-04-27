Faili meçhullere özel birim Çağla Tuğaltay cinayeti için umut oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, faili meçhul dosyalar için "özel birim" kurulduğunu açıklaması, Türkiye'yi sarsan 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayeti için dönüm noktası oldu. 5 Haziran 2000'de İstanbul Fulya'daki evinde boğazı kesilerek öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın tırnakları arasında, boğuşma sırasında katile ait olduğu değerlendirilen bir erkek DNA profili tespit edilmişti.

Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay, "Devlet büyüklerimizin desteğine çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Sesimizi duymanız ümidiyle"dedi. Ailenin avukatı Buket Gül ise "Vahşice işlenmiş ve faili 26 yıldır bulunamamış bu cinayetin aydınlatılması için DNA alımının hızlanması gerekiyor. Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in desteğini bekliyoruz" diye konuştu. Cinayet Büro ekipleri, mahallede o dönem yaşayanları yeniden mercek altına aldı.