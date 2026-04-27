Gürlek’in açıklamaları yüreğimize su serpti

Konya'nın Akören ilçesinde o dönem 6 yaşında iken evlerinin önünde oyun oynadığı sırada ortadan kaybolan Yasin Şahin'in izine 10 yıldır ulaşılamadı. Adalet Bakanlığı 75 ilde 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye alması Şahin ailesinin de yeniden umutlarını yeşertti. Baba Yavuz Şahin, "Adalet Bakanımızın açıklamaları yüreğimize su serpti. 10 yıl sonra ümitlerimiz yeşerdi. Çocuğuma ne olduysa kim ne yaptıysa ortaya çıkartılmasını istiyorum. Bakanımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin çiftinin anaokulu öğrencisi oğulları Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını evlerinin duvarına astıktan sonra sırra kadem basan Yasin için 80 kilometrelik alanda özel eğitimli iz takip köpekleri, insansız hava araçları ve helikopterle günlerce arama yapılsa da bir sonuç alınamadı. Özel ekiplerin çalışması da

ADALET BAKANIMIZIN YANINDAYIZ

Baba Yavuz Şahin, Adalet Bakanlığı'nın 75 ilde 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye almasını sevinçle karşıladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararlılığı karşısında mutlu olduklarını ifade eden Şahin, "Bu açıklamalardan sonra özellikle Gülistan Doku olayının çözülmesinin ardından ümitlerimiz yeniden yeşerdi. 10 yıl sonra artık bizim de tutunacak bir dalımız var. Eminim ki çocuğuma ne olduysa ona kim ne yaptıysa ortaya çıkartılacaktır." dedi.