İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ayaş Kaymakamı hakkında soruşturma açıldı!
İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir." İfadelerine yer verildi.