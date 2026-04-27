Sıfır Atık’ta merkez Türkiye
Emine Erdoğan’ın himayesinde küresel harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi’nde yeni bir dönemeçe gelindi. 10’dan fazla uluslararası kuruluş İstanbul’da sıfır atık ofisi açacak
Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve küresel bir çevre hareketine dönüşen projede çevreden enerjiye, sera gazı salımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı. Türkiye 2035'te geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin öncülüğünde ve 105 ülkenin desteğiyle BM tarafından 14 Aralık 2022'de ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'yle proje küresel bir harekete dönüştü.
SIFIR ATIK FORUMU
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'la ilgili özel bir vizyonu olduğuna vurgu yaparak "Erdoğan bu kenti Birleşmiş Milletler'in (BM) bir merkezi haline getirmek istiyor. Biz de Emine Erdoğan'ın liderliğinde bu vizyonun sıfır atık ve çevre bağlamındaki takipçisi olmak istiyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10'dan fazla uluslararası kuruluşun sıfır atık çalışmalarını yapacağı ofisini İstanbul'a açmasını hedefliyoruz" dedi. Sıfır Atık Hareketi'nin artık kıtaları aştığını, hemen hemen her ülkede, bu hareketin dünyaya verdiği pozitif katkıyı gördüklerini söyleyen Ağırbaş "5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nu düzenliyoruz. Oraya 150'den fazla ülke katılacak ve 5 binden fazla katılım bekliyoruz. Dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık etkinliği olma özelliği ni taşıyor." dedi. Bugün itibarıyla dünya genelinden 200'den fazla belediye başkanının Sıfır Atık Forumu'nda olacağını anlatan Ağırbaş, orada yerel yönetim ve özel sektör temsilcileriyle sıfır atık uygulamalarını konuşacagız. Vakıf olarak Emine Erdoğan liderliğinde dünyadaki bütün çevre örgütlerine rahatça tartışabilecekleri, özgürce fikirlerini ifade edebilecekleri bir platform sunduk" diye konuştu.
SIFIR ATIK FORUMU
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'la ilgili özel bir vizyonu olduğuna vurgu yaparak "Erdoğan bu kenti Birleşmiş Milletler'in (BM) bir merkezi haline getirmek istiyor. Biz de Emine Erdoğan'ın liderliğinde bu vizyonun sıfır atık ve çevre bağlamındaki takipçisi olmak istiyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10'dan fazla uluslararası kuruluşun sıfır atık çalışmalarını yapacağı ofisini İstanbul'a açmasını hedefliyoruz" dedi. Sıfır Atık Hareketi'nin artık kıtaları aştığını, hemen hemen her ülkede, bu hareketin dünyaya verdiği pozitif katkıyı gördüklerini söyleyen Ağırbaş "5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nu düzenliyoruz. Oraya 150'den fazla ülke katılacak ve 5 binden fazla katılım bekliyoruz. Dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık etkinliği olma özelliği ni taşıyor." dedi. Bugün itibarıyla dünya genelinden 200'den fazla belediye başkanının Sıfır Atık Forumu'nda olacağını anlatan Ağırbaş, orada yerel yönetim ve özel sektör temsilcileriyle sıfır atık uygulamalarını konuşacagız. Vakıf olarak Emine Erdoğan liderliğinde dünyadaki bütün çevre örgütlerine rahatça tartışabilecekleri, özgürce fikirlerini ifade edebilecekleri bir platform sunduk" diye konuştu.