AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Gazze'yi unutturmaya çalışıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'a ve Lübnan'a saldırarak Gazze'yi unutturmaya çalıştığını söyleyen Çelik, "İsrail işgalciliğine devam ediyor, yükümlülüklerini yerine getirmiyor" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye karşıtı sözlerine de tepki gösteren Çelik, "Von Der Leyen, Türkiye'yi de zikrederek Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. Fanatik uygulamalar ve diğer uygulamalara dönük tıkanmalar aydınlanma Avrupa'sını değil Hristiyan kulübü Avrupa'sını gösteriyor bize." ifadelerini kullandı.
Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
Karanlık, vesayet günlerinden bu günlere gelen mücadele, çok büyük meydan okumalara cevaplar içeriyor. Devrimci dönüşümler var, bunu anma programı ile ele alınması mümkün değil ama bir şekilde seçeceğiz. 25. yılla ilgili hazırlıkları MYK'mız şimdiden gündeme aldı.
Cumhuriyet tarihinde bir cumhurbaşkanı ilk defa girişimi (muhtıra) bir kağıt parçasına çevirdi. Siyasi olarak bir değerlendirme yaptık, kriz alanları konusunda pek çok ittifaklar çatlarken NATO ile ilgili tartışmalar oluyor. AB bir bütün olarak hareket edemiyor. Von Der Leyen, Türkiye'yi de zikrederek Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. Göç konusunda sürekli kapımızı çalanlar konusunda bu çok önemli. Fanatik uygulamalar ve diğer uygulamalara dönük tıkanmalar aydınlanma Avrupa'sını değil Hristiyan kulübü Avrupa'sını gösteriyor bize. Avrupa hiçbir zaman bir stratejik güç haline gelemedi.
"AVRUPA HİÇBİR ZAMAN BİR STRATEJİK GÜÇ HALİNE GELEMEDİ"
"BU YÜZDEN İNSANLIK İTTİFAKI DİYORUZ"
Tamamen ideolojik bir motivasyonla hareket eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Bunların Müslümanların da Hristiyanların da değerlerine saygısı yok. Bu yüzden insanlık ittifakı diyoruz.
"KESİNLİKLE SAVAŞA DÖNÜLMEMELİ"
Kesinlikle savaşa tekrar dönülmemeli. Masada çözülebilen konular var. Uluslararası toplumun tam destek vermesi gerekir.
"İSRAİL GAZZE'Yİ UNUTTURMAYA ÇALIŞIYOR"
İsrail İran'a ve Lübnan'a saldırarak Gazze'yi unutturmaya çalışıyor. İsrail işgalciliğine devam ediyor. İsrail ateşkeste ilk aşamayı tahrip etmek için elinden geleni yapıyor. İsrail'in insan öldürmeye son vermesi lazım. İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor. İkinci aşamaya geçilmeyi engelleyen güç İsrail'dir.