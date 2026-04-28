AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Gazze’yi unutturmaya çalışıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Karanlık, vesayet günlerinden bu günlere gelen mücadele, çok büyük meydan okumalara cevaplar içeriyor. Devrimci dönüşümler var, bunu anma programı ile ele alınması mümkün değil ama bir şekilde seçeceğiz. 25. yılla ilgili hazırlıkları MYK'mız şimdiden gündeme aldı.

Cumhuriyet tarihinde bir cumhurbaşkanı ilk defa girişimi (muhtıra) bir kağıt parçasına çevirdi. Siyasi olarak bir değerlendirme yaptık, kriz alanları konusunda pek çok ittifaklar çatlarken NATO ile ilgili tartışmalar oluyor. AB bir bütün olarak hareket edemiyor. Von Der Leyen, Türkiye'yi de zikrederek Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. Göç konusunda sürekli kapımızı çalanlar konusunda bu çok önemli. Fanatik uygulamalar ve diğer uygulamalara dönük tıkanmalar aydınlanma Avrupa'sını değil Hristiyan kulübü Avrupa'sını gösteriyor bize. Avrupa hiçbir zaman bir stratejik güç haline gelemedi.