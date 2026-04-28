AK Partili Bursalı’dan Başkan Tugay’a eleştiri yağmuru: İzmir sizden yönlendirme değil yönetim bekliyor

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iktidara yönelik söylediği "İzmirlinin gönlüne girmenin yolu hizmet etmektir. Körfezin temizlenmesine yardımcı olun, çevre yolunu yapın, alt yapı ve ulaşım sorunlarına yardımcı olun" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden sert yanıt verdi.

SANDIK YAKIN

Bursalı, yaptığı paylaşımda, "Sorumluluk sizdeyken adres tarif etmek, suçu başkasına yüklemek kolay. Yerel yönetimin tüm sorumluluk alanları için başkasını değil de kendinize bir sorumluluk yükleseniz İzmir belki ilk kez rahatlayacak. İyisi mi siz biraz daha bekleyin; sandık yakın, gelecek aydınlık" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmirlinin gönlüne giden yolun hizmetten geçtiğini geç de olsa anlamanız güzel… Keşke bu cümleyi göreve gelir gelmez uygulamaya koysaydınız da hemşehrilerimiz biraz yerel yönetim hizmeti görseydi. Körfez temizlenmeyi, ulaşım rahatlatılmayı, altyapı güçlendirilmeyi bekliyor… Peki siz neyi bekliyorsunuz? Sorumluluk sizdeyken adres tarif etmek, suçu başkasına yüklemek kolay. Ama gerçek şu: İzmir yönlendirme değil, yönetim bekliyor. İzmirlinin gönlüne girmekten söz ediyorsunuz ama İzmirlinin sabrını tüketen sorunları görmezden geliyorsunuz. İzmir sizi bunun için seçti zaten. Yerel yönetimin tüm sorumluluk alanları için başkasını değil de kendinize bir sorumluluk yükleseniz İzmir belki ilk kez rahatlayacak. Çünkü İzmir bahane değil, icraat görmek istiyor. Ama sizi de anlıyoruz, işiniz zor. Tüm bunları sizler yaparsanız; Sevgilileriyle tatile kimler çıkacak? Yurtdışına keyif gezilerini kimler yapacak? Eşe dosta para kulelerini kimler kuracak? Bir de bu işleri yapmaya başlarsanız belediyelere doldurduğunuz 'dost' kontenjanlarını da çalıştırmak zorunda kalırsınız! İyisi mi siz biraz daha bekleyin; sandık yakın, gelecek aydınlık." İfadelerine yer verdi.