Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Al-Khorayef ile görüştü

Bakan Bayraktar, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Bandar bin İbrahim Al-Khorayef ile bir araya geldik. Kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında son dönemde tesis ettiğimiz iş birliğinin geldiği noktayı değerlendirirken bu alanda yatırım, teknoloji ve tedarik zincirleri ekseninde gelişen yeni dinamikleri ele aldık. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında gelişen diyaloğun, uzun vadeli ve yüksek katma değerli ortaklıklarla daha da derinleşeceğine inanıyorum" dedi.

