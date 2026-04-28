Bakan Bolat: "Savaşın bitmesiyle Türkiye'ye talep artacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen Bursa İş Dünyası Buluşması'nda, Bursa'yı "4T1S" formülü ile tanımladığını, tarımla başlayan bereketin turizm, ticaret, teknolojiyle devam ettiğini ve sanayiyle bütünleştiğini söyledi.

Bolat, ekonomiyi ve ülkeyi yönetme, sorunlara çareler üretme gayreti içinde olduklarını belirterek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada sıcak savaşların olduğunu söyledi.

Faaliyet bazında 20 milyar dolar net mal ihracatı olan Bursa'nın üretim gücüyle de istihdamıyla da ülke ekonomisinin altın şehirlerinden olduğunu aktaran Bolat, "Büyük resme baktığımızda Türkiye de hızla büyümeye devam ediyor, Bursa da büyümeye devam ediyor ve rekabetçilik, teknolojik atılımlar, katma değerli üretimin hızlandığını görebiliyoruz." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 16. EKONOMİSİ OLDUK"

Böyle bir coğrafyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve yönetimiyle 23 yıldır istikrarlı bir siyaset arenasında ülke ekonomisinin büyüdüğünü vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç, eğitimli iyi bir nüfusumuz var. Bunlar, ekonomimize önemli katma değer sağlıyor. Bu büyüklüklere ulaşırken çok önemli bir şey yaptık; 300 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımları, 200 milyar dolarlık enerji yatırımlarıyla elektrik üretiminin 4 katından fazla artması, 8 vilayetin merkezinde olan doğal gaz tedarikini 81 vilayete yansıtarak, Türkiye'de hiç olmayan güneş, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi kaynakları ülke gündemine ve üretimine getirerek Türkiye'nin suyla beraber güneş, rüzgar hepsi birlikte yüzde 50'lik yenilenebilir ve ucuz enerjiye kavuşmasını sağladık."

Bolat, bütün ekosistem sayesinde, ilmek ilmek Türkiye'nin dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldiğini vurgulayarak, "Satın alma gücü paritesine göre, 11. büyük ekonomiyiz ve Avrupa'nın da 4. büyük ekonomisi konumuna ulaştık. İmalat sektöründe Türkiye, dünyanın 14'üncü, hizmetler sektöründe 20'nci büyük ekonomisi." dedi.

"Sanayinin ihracatta yüzde 93'lük payı, imalatta, milli gelirde yüzde 20'lik payıyla ve tarımda gerçekten bol bereketli üretimimizle dünyada önemli bir oyuncuyuz." diyen Bolat, Fas'tan Çin'e kadar olan coğrafyada bütün sektörleri ekonomisine katabilen fazla ülke olmadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin güvenilir bir tedarik üssü, liman, lojistik merkezi olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Körfezde istemediğimiz bir savaş yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı, 2 aydır kapalı ve çok kısmi giriş çıkışlar olabiliyor. Dünyada petrolün yaklaşık yüzde 30'unu, doğal gazın, enerjinin yüzde 20'si, petrokimya ürünleri ve gübrenin yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği bu önemli su yolu önündeki bu blokaj, Türkiye'nin istikrarını, güvenilir bir üretim ülkesi, yakın bir lojistik merkezi, lojistik üssü, tedarik öncüsü olmasını tekrar gündeme getirdi."