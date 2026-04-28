Cumhur İttifakı’ndan gençlik çıkarması
Mayıs ayında AK Parti ve MHP gençlere yönelik büyük organizasyonlar düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 16 Mayıs'ta Kocaeli'nde 100 bin gencin katılımıyla dev bir Gençlik Şöleni düzenlemeye hazırlanırken; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları da 19 Mayıs'ta Ankara'da "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nı gerçekleştirecek. Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce genci bir araya getirecek etkinliklerde konserler, teknolojik projeler ve çeşitli faaliyetlerle gençliğin dinamizmi öne çıkarılırken, Türk gençliğinin üretken, yön veren ve geleceği şekillendiren bir güç olduğu mesajı vurgulanacak. AK Parti ve MHP önümüzdeki ay gençlere yönelik bir dizi program düzenleyecek. Bu kapsamda mayıs ayı Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.
AK Parti 16 Mayıs'ta 100 bin genç ile Kocaeli'nde Gençlik Şöleni düzenleyecek. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Programda gençlerin en çok sevdiği sanatçılar konser verecek, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Şölene 81 ilden 922 ilçeden ve 207 üniversiteden gençler katılacak.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 19 Mayıs'ta Ankara'da 100 bin genç ile "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" yapacak. Kurultay kapsamında TeknOcak Teknoloji ve İnovasyon Festivali de hayata geçirilecek.
