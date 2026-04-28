‘Düğünü müteahhit finanse etti’

Batuhan ALTINBAŞ
CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne' yönelik dava Silivri'de görülmeye devam etti. Dünkü duruşmaya SEGBİS vasıtasıyla bağlanan gizli tanık 'XYZ49QP', örgüt lideri olarak yargılanan Aktaş'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği bilgilerin belediyelerdeki 'kokuşmuş yapıyı' doğruladığını belirtti. Tanık, "İhaleler doğrudan tanıdık firmalara verilerek rant elde ediliyordu. Başkan Yardımcısı Ali Can Abacı'nın düğününü de Aziz İhsan Aktaş finanse etmiştir" dedi.
