Halfeti’de büyük operasyon! Eski Belediye Başkanı dahil 29 tutuklama

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da Halfeti Belediyesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Halfeti Belediyesinin önceki yönetimine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" iddiaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ESKİ BAŞKAN DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında aralarında eski belediye başkanı, belediye encümen üyeleri, çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu toplam 50 zanlı hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında önceki dönem Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 46 şüpheli, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Birecik Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari olduğu değerlendirilen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

10 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdulkadir G., Ahmet Çelebi A., Ayhan B., Ayşe Ö.Y., Aziz H., Eda Nur H., Emine H., Mahir G., Rahime T. ve Zeynep K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik operasyonda aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 29'u tutuklanarak ceza evine konuldu.