Miraç dosyası 6 yıl sonra raftan iniyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul dosyalar yeniden açılacak" açıklamasının ardından Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, yaklaşık 6 yıl önce Kurban Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek dosyası, savcılığın talimatıyla yeniden ele alınıyor. Çiçek'in kaybolmasının ardından İçişleri Bakanlığı 5 kişilik bir soruşturma ekibi kurmuş, ancak Miraç'ın izine rastlanmamıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bizzat yürüteceği soruşturmanın titizlik içerinde yapılacağı ve 6 yıl önceki HTS ve baz kayıtlarının yeniden JASAT bünyesinde kurulan 'özel ekip' tarafından yeniden incelenmesinin gerçekleştirileceği öğrenildi. Öte yandan Diyarbakır'da 17 faili meçhul dosya yeniden mercek altına alınıyor.