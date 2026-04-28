Rize’de 7 faili meçhul olay raftan indirildi

Tunceli'de Gülistan Doku olayının ardından ülke genelinde Faili Meçhul olaylarla ilgili başlatılan soruşturmalarda Rize de 7 dosya ile katıldı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde Kayıp, kurşunlama, öldürülme ve faillerinin bulunamadığı dosyalar yeniden açılıyor.

7 FAİLİ MEÇHUL OLAY VAR

Adalet bakanlığı tarafından başlatılan ve ülke genelinde yeniden dosyalarının açılmasına karar verilen faili meçhul dosyalar ile ilgili yeniden araştırma ve delil toplanması olayların gün yüzüne çıkması yönündeki karar gereği Rize'de geçmişte kayıp olan ve dosyası kapanan ile gün yüzüne çıkmamış cinayet dosyaları yeniden açılıyor.