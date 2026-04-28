SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MYK’yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan AK Parti MYK'da gündeme ilişkin konular masaya yatırılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılar gündemin ilk sırasında yer alıyor.

BİR DİĞER GÜNDEM MADDESİ DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum da toplantının önemli başlıkları arasında. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ile bu süreci destekleyecek yasal düzenlemelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin hızına ilişkin takvim ve atılacak adımların da masaya yatırılması bekleniyor.