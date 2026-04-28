SON DAKİKA: İsrail Konsolosluğu önünde mücadele veren polislerle alay etmişlerdi: O şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğunun olduğunun bulunduğu plazalar bölgesinde polis saldırıyı engellemek için teröristlerle çatışmaya girdi. Saldırganlar etkisiz hale getirildi. Çatışma esnasında yaralanan polisler olurken, 7 Nisan günü gerçekleşen saldırıda sivillerden zarar gören olmadı. Polis ekipleri çatışmaya girdiği anlarda plazada çalışanlar cep telefonlarının kameralarından o anları saniye saniye görüntülediler. Videodaki alay içerikli söylemler tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polisler çatışmaya doğru koşarken "Sen sağ bek, ben sol bek" diyerek dalga geçen N.K. 9 Nisan'da tutuklanmıştı.

PLAZA KAMERALARINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre; şüpheliler ifadesinde polisle dalga geçme gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Ancak savcı plazadaki kamera kayıtlarını incelediğini belirttiği iddianamede bu kayıtlara bakıldığında durumun tam tersine işaret ettiğinin altını çizdi. Kayıtlara göre, şüpheliler olayın gerçekleştiği alana doğru pencereden bakarken hep birlikte gülüyordu. Bu da video içeriğinin tesadüfen ortaya çıkmadığını şüphelilerin başından itibaren hep birlikte eyleme katıldığını belirtiyordu

TOPLUMDA İNFİAL YARATTI



Videonun sosyal medyada yayılarak daha geniş kitlelere ulaşmasıyla kamu vicdanında ciddi bir rahatsızlık oluşturduğu belirtilen iddianamede, vatandaşlar tarafından yapılan yorumlara bakıldığında da olayın toplumda infial yarattığı kaydedildi.

"İTİBARSIZLAŞTIRICI ALGI YAPMAYI AMAÇLADILAR"



Şüphelilerin sarf ettiği ifadeler ve sergiledikleri tutum birlikte değerlendiren savcı; kamu düzenini sağlamak ve terör saldırısına müdahale etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarını hedef aldıkları vurguladı. Bu nedenle kamu görevlileri aleyhine küçük düşürücü ve itibarsızlaştırışı bir algı oluşturmayı amaçladıkları vurguladı.



"İKİ KESİMİ ARASINDA KARŞITLIK OLUŞTURACAK NİTELİKTE"



İddianamede, bir tarafta devletin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensupları ile bu kuruma güven duyan ve destekleyen toplum kesimini, diğer tarafta ise bu kesime karşı olumsuz duygu ve düşüncelere sahip kişiler arasında karşıtlık oluşturacak nitelikte olduğu kaydedildi. Söz konusu videonun toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

5 YILA KADAR HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ



Tüm bu nedenlerle 8 şüpheli hakkında, "Devletin Askerî veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.