Acılı anne: “Oğlumun kolumdaki resmiyle hayata tutunuyorum”

Olay 26 Ocak 2017'de Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında meydana geldi. İhbar üzerine harekete olay yerine giden ekipler, biri aracın içinde, biri kapının yanın da biri de 10 metre uzaklıkta 3 erkek cesediyle karşılaştı. Kalaşnikof ve tabancalarla uğradıkları saldırıda ölen kişilerin kaporta ve boya ustası Eser Binen (36), oto kaporta ustası Ufuk Altun (37) ile işletme bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Refik Bingül olduğu belirlendi. Olay yerinde 25 tane kalaşnikof ile 100'e yakın tabanca mermisi bulundu. Emniyet güçlerinin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda olumlu sonuç alınamadı ve dosya faili meçhul olarak rafa kaldırıldı.

GÜLİSTAN ÇÖZÜLDÜ, BİZ DE BEKLİYORUZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul ve kayıp dosyalarının yeniden incelemeye alınacağının açıklaması Bingül ailesini umutlandırdı. 9 yıldır acılar içinde yaşadıklarını dile getiren anne Selvihan Bingül, "Faili meçhul dosyaların tekrar açılacağını duyunca umutlandık. Gülistan Doku cinayetinin aydınlatılmasının ardından bakanımıza güveniyorum. Oğlumun koluma yaptırdığım resmiyle hayata tutunmaya çalışıyorum. Yavrumu kim hayattan koparttığını öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAPRAZ ATEŞE TUTULMUŞLAR

Baba Mahmut Bingül (58) ise, "Oğlum, arkadaşlarıyla beraber bir araç almıştı. Kutlama yaparak eğlenmişler. Daha sonra gece mezarlığa gitmişler. Arkadaşının annesinin mezarını ziyaret etmişler. Oradan dönüşte çapraz ateşe tutulmuşlar. Oğlum kaçmaya çalışmış ama başaramamış. Bunu yapan kişi ya da kişiler, çocukların ensesine de sıkmış. Failleri bulunamadı. Birkaç yıl sonra savcılıktan, takibe gerek duyulacak hiçbir bulgu olmadığından dolayı yazı gönderdiler. Bakanımız dosyaları yeniden açıyor, kendisine çok güveniyoruz" diye konuştu.