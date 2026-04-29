SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürü değişti, Valiliklerde kritik atamalar...

Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığı'na seçildi.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.

Atama kararlarına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine verildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi oldu. Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi oldu.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ise Nevşehir Valisi oldu.