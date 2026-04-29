SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürü değişti, Valiliklerde kritik atamalar...
Son dakika haberleri: Atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atanırken, İl Emniyet Müdürlükleri ve Valiliklerde de değişimler yaşandı.
Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığı'na seçildi.
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Atama kararlarına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine verildi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi oldu. Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi oldu.
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ise Nevşehir Valisi oldu.
Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.
İl Emniyet Müdürlüklerine yapılan atamalar şu şekilde:
- Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü
- Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü
- Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürü
- Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü
- Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Elazığ İl Emniyet Müdürü
- Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Yozgat İl Emniyet Müdürü
- Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atandı.