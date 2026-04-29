Bakan Fidan ile İspanyol mevkidaşı Bueno ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçleri tarafından yapılan yasadışı müdahalenin farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildi.

