Bakan Fidan: "Medeniyetlerimizin tanıtılması önemli bir aşamadır"

Bakan Fidan: "Medeniyetlerimizin tanıtılması önemli bir aşamadır"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TMV Avusturya Temsilciliği Viyana Eğitim Merkezi'nin açılışında konuştu. Bakan Fidan, "Özellikle bazı ülkelerde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) daha fazla kök saldığı okulların devralınması gereken yerlerde, burada nihayete erdirdiğimiz anlaşmalar var. Bunu sessiz, sakince yapıyoruz. Maarif Vakfımız da sağ olsun büyük bir profesyonellikle bu konuda bizim çizdiğimiz politik çerçevenin altını büyük bir ustalıkla dolduruyor" dedi.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 20:31 Son Güncelleme: 29 Nisan 2026 20:39

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Avusturya Temsilciliği Viyana Eğitim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Viyana'ya farklı dönemlerde geldiğini ve burada birçok kişiyle tanışma fırsatı bulduğunu anlattı. TMV'nin bu binayı devraldığını ve yaptırdığını aktaran Fidan, "Ben gerçekten gurur duydum, Başkan'ımız gezdirdi bana. Yani muazzam bir dönüşüm olmuş çünkü eski halini de biliyorum. O mütevazı şartlardan bu hale gelmek, eski arkadaşlar da bilirler, gerçekten muazzam bir hizmet olmuş." ifadesini kullandı. Fidan, TMV'nin Türk dış politikasında "yumuşak güç" ve "kültürel enstrüman" rolünü oynadığına işaret ederek, kurumun dış politikada çok çeşitli alanlarda etkileşime girdiğini dile getirdi.

"BİZİM MEDENİYETİMİZİN TANITILABİLİR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR" TMV'nin kuruluşunda ilk birkaç yıl dost ülkelerdeki FETÖ okullarını alma stratejisiyle muazzam bir faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Fidan, bu faaliyetlerin devam ettiğinin altını çizdi. Fidan, "Özellikle bazı ülkelerde, FETÖ'nün daha fazla kök saldığı okulların devralınması gereken yerlerde, burada nihayete erdirdiğimiz anlaşmalar var. Bunu sessiz, sakince yapıyoruz. Maarif Vakfımız da sağ olsun büyük bir profesyonellikle bu konuda bizim çizdiğimiz politik çerçevenin altını büyük bir ustalıkla dolduruyor." diye konuştu. TMV'nin Türkiye'nin artık dışarıya açılan önemli bir kültürel yüzü olduğunu söyleyen Fidan, "Bizim medeniyetimizin artık anlatılabilir olması, davet edilebilir olması, tanıtılabilir olması çok önemli bir aşamadır. Bu, aslında insanların medeniyet yolculuğunda geldikleri çok kıymetli bir alandır." dedi. Fidan, TMV'nin ulaştığı ülke, okul ve öğrenci rakamlarına da değinerek, bu rakamların önemli olduğunu ve bunu yapabilen çok az ülkenin bulunduğunu vurguladı.