Bakan Gürlek açıkladı: Uyuşturucu suçundan hükümlü kişiler için yeni uygulama başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, bizzat Diyarbakır'a gittiğini belirterek, sürecin sahada çok olumlu yansımasının olduğunu söyledi. Yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin 81 il Cumhuriyet başsavcılığının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Gürlek, yasa dışı bahis oynamanın suç sayılmasına yönelik düzenleme düşündüklerini söyledi.

"UYUŞTURUCUDAN HÜKÜMLÜ KİŞİLER İÇİN YENİ UYGULAMA BAŞLATTIK"

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Bakan Gürlek, Türkiye'de bu konuda en ağır cezaların bulunduğunu, ancak yalnızca cezayı artırmanın yeterli olmadığını söyledi. 6 cezaevinde uyuşturucu suçundan hükümlü kişiler için yeni uygulama başlattıklarını belirten Bakan Gürlek, "Yani tedavi süreci bittikten sonra, İdari Gözlem Kurulu da raporu olumlu rapor verdikten sonra dışarı çıkacak. Yani uyuşturucuyu içeride bırakacak, dışarıya temiz bir halde çıkacak. Rehabiliteye önem veriyoruz, bu konuda da çalışmamız var" diye konuştu.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER: BUNLARLA İLGİLİ BİZ BİR EKİP KURDUK

Faili meçhul cinayetlerin çözümüne de önem verdiklerini belirten Bakan Gürlek, "Cinayet mi, intihar mı böyle arada kalan olaylar var. Bu tip dosyalara biz farklı bir gözle bakıyoruz. Bunlarla ilgili de sizin mutlaka bölgenizde de böyle duyarlılık oluşturan mutlaka olaylar vardır. 'İnsanların şu olay çözülsün' dediği olaylar vardır. Bunlarla ilgili biz bir ekip kurduk. Ekip arkadaşlarımız da hepsi tecrübeli" dedi.

Bakan Gürlek, bu dosyalara doğrudan müdahale yetkilerinin bulunmadığını, ancak eksikliklerin incelendiğini ifade etti.

