Beceriksizliğin itirafı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hükümete, "Körfezin temizlenmesine, altyapı ve ulaşım sorunlarına yardımcı olun, çevre yolunu yapın" şeklindeki talebi, beceriksizliğinin itirafı oldu. Göreve geldiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana kente hizmet anlamında deyim yerindeyse taş taş üstüne koymayan Tugay'ın iktidara yönelik, "İzmirlinin gönlüne girmenin yolu hizmet etmektir. Körfezin temizlenmesine yardımcı olun, çevre yolunu yapın, altyapı ve ulaşım sorunlarına yardımcı olun" diyerek yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. Tugay'ın açıklamasının beceriksizlik itirafı olduğunu belirten İzmirliler, her yağmurda kenti su bastığını hatırlatarak, "Artık yeter. Mazeret değil hizmet istiyoruz" dedi. Tugay'ın açıklamalarına AK Partili siyasilerden de tepki geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy: "Körfez temizlenmeyi, ulaşım rahatlatılmayı, altyapı güçlendirilmeyi bekliyor. Peki siz neyi bekliyorsunuz? Sorumluluk sizdeyken adres tarif etmek, suçu başkasına yüklemek kolay. İzmir yönlendirme değil, yönetim bekliyor. İzmir bahane değil, icraat görmek istiyor."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "CHP belediyecilikte adım adım dibe vurdu. Cemil Tugay, beceriksizliklerini örtmek için devamlı her konuda mazeret üretiyor."

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: "En basit belediyecilik görevi olan 'çöpü' bile yönetemeyen bir akıl; yarın depremi nasıl yönetecek, kentsel dönüşümü nasıl başaracak, bu şehre nasıl nefes aldıracak? Bu halk, beceriksizliğinizin bedelini daha ne kadar ödeyecek?"