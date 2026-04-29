Çocuklarımızı algoritmaların insafına bırakmayacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AA Editör Masası'nda dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi. "2024- 2028 Ailenin Koruması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı" kapsamında dijitalleşme çağında aileyi ve çocukları güçlendirmeye yönelik önemli bir başlık oluşturduklarını söyleyen Bakan Göktaş, çocukların güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, "Çocuklarımızı korumak bir zorunluluktur. Amacımız denetlemek, çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sağlamak" diye konuştu.

AİLELER DE DESTEK OLMALI

Dijital ortamda çocukların karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çeken Bakan Göktaş, ailelerin sürece daha aktif katılması gerektiğini belirterek "Çocuklarımız kimlerle iletişim halinde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çocukların yüzde 10'u yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğunu ifade ediyor" sözleriyle mevcut tabloyu ortaya koydu.

YASAK DEĞİL DENETİM

Konuşmasında teknoloji üreticilerine ve sosyal medya platformlarına da çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Gelin, temiz içerikli teknoloji üretelim, çocukları zorbalıktan, şiddeti özendiren içeriklerden koruyalım" ifadelerini kullandı. Sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin yaklaşımın yasaklayıcı olmadığını vurgulayan Bakan Göktaş, "Amacımız yasaklamak değil, denetlemek, bir muhatap bulmak, hassasiyetlerimizi onlara bildirebilmek" dedi.



AMAÇ VAKALARI ÖNLEMEK

Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın benzerlerinin yaşanmaması için önleyici adımlar atıldığına da işaret eden Bakan Göktaş, Milli Eğitim, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarıyla yürütülen "Sosyal Risk Haritası" projesiyle risklerin ortaya çıkmadan önce tespit edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Amacımız risk altındaki çocuklarımızı korumak ve önlemler almak" ifadelerini kullandı. Ayrıca "Hem fiziki önlem hem de vaka bazlı, yapay zekâ destekli bir önlem modelini hayata geçiriyoruz. Amacımız burada vaka oluşmadan önüne geçebilmek" diyerek alınacak tedbirleri anlattı.





TÜRKİYE ÖNCÜ

Bakanlık tarafından yürütülen yeni çalışmalara da değinen Bakan Göktaş, "Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri" şeklinde konuştu. Dijital dünyaya yönelik kararlı duruşlarını da vurgulayan Bakan Göktaş, "Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacağız" dedi.



ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

"Aileler, çocuklarıyla ilgili olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldıklarında çaresiz değiller. Bizim online olarak 'psikodestek.aile.gov.tr' isimli platformumuz var. Oradan bizim doğrudan uzmanlarımızla, uzman psikologla 45 dakikalık ücretsiz online görüşme gerçekleştirebilirler. 432 Sosyal Hizmet Merkezi'nde ücretsiz aile danışmanlığı var. Ergenliğe yönelik özel eğitim almış gençler var. Dijital bağımlılığa yönelik Yeşilay ile çalışmalarımız var. Dolayısıyla aileler bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarında, çocuklarının gelişmesinde olumsuz bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında yanlarındayız."



AMACIMIZ AİLEYİ KORUMAK

"Amacımız aileyi koruyan, güçlendiren, gözbebeğimiz olan çocuklarımıza daha güvenli bir gelecek sağlamak. Bu kapsamda herkesin üzerine sorumluluk düşüyor. Teknoloji firmalarımıza da özellikle şu çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen bir ürün üretirken kendi çocuklarına izletebilecekleri içerik üretsinler. Oyun yapıcılara, sosyal medya içerik üreticilerine benzer çağrıda bulunmak istiyorum. Amacımız çocuklarımızı her türlü tehlikelerden korumak. Bunu yaparken de bir seferberlikle, gönülle yapmamız lazım"